L’azienda Giesse Costruzioni, operante nel settore delle costruzioni civili adibite ad uso residenziale, commerciale industriale e sanitario, ricerca la figura di tecnica Ingegnere/Architetto e Geometra.

La risorsa sarà inserita nel team e si occuperà di gestire i cantieri e in particolare di:

– Gestione cantiere e disegni costruttivi finalizzati al cantiere;

– Progettazione definitiva ed esecutiva;

– Contabilità di cantiere;

– Seguire la realizzazione dei progetti dalla stesura fino alla loro completa realizzazione;

– Gestire interventi di adeguamento/miglioramento delle strutture esistenti;

– Attività burocratiche di redazione e archiviazione della documentazione;

– Attività di computo e richiesta preventivi;

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in ingegneria, architettura o equivalente ed ha maturato almeno 2-3 anni di esperienza nel medesimo ruolo.

Ricerchiamo persone dinamiche, precise e flessibili, dotate di ottime capacità di negoziazione.

Inviare il proprio curriculum a: info@giessecostruzioni.it

I curriculum dovranno riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GPPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambe i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91”.