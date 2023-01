Gran colpo di mercato dell’Acr Messina che ingaggia l’attaccante Antonino Ragusa, classe 1990, messinese di Taormina. Il talentuoso ed esperto attaccante è la classica ciliegina sulla torta di un mercato invernale condotto con il preciso obiettivo di portare il team biancoscudato finalmente in acque tranquille.

A volerlo fortemente è stato il Presidente Sciotto che ha seguito personalmente tutto il percorso della trattativa per portare in riva allo Stretto un giocatore che, senza mezzi termini, è da ritenersi di categoria superiore.

Nel suo curriculum può vantare 56 gare in massima serie con quattro reti realizzate e quasi 250 gettoni di presenza in Serie B, arricchiti da 40 goal e 27 assist. L’esperto attaccante, dalle spiccate doti tecniche e dall’estrema versatilità offensiva, ha vestito le maglie di Verona, Brescia, Spezia, Sassuolo, Cesena, Genoa, Vicenza, Reggina e Pescara.

Nella scorsa stagione è stato protagonista con la casacca del Lecce con cui ha conquistato la promozione in Serie A. In terra salentina, l’attaccante messinese è sceso in campo sedici volte, siglando due reti tra campionato e Coppa Italia.

Ragusa si lega al Messina con un contratto valido sino a giugno 2024 ed ha scelto la maglia numero 90.