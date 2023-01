Oggi pomeriggio ha fatto la sua comparsa sui gradini di Uomini e donne Sebastiano Paterniti, originario di Tortorici, ma trapiantato a Capo d’Orlando.

33 anni, portiere di calcio (oggi in forza alla Nebros, in Eccellenza) e cantautore, Paterniti ora prova anche la carriera televisiva con la nota e longeva trasmissione di Canale 5 ideata a condotta da Maria De Filippi in qualità di corteggiatore di Nicole, la nuova tronista. “Sebba”, questo il suo nome d’arte da cantante, solo qualche settimana fa ha pubblicato la sua ultima canzone, dal titolo “Non ci facciamo male”.

La sua carriera da calciatore è stata invece arricchita dalle importanti esperienze con la maglia della Nazionale italiana di Beach soccer, con cui ha partecipato agli Europei del 2021.