Il ristorante “Nerobrace – Griglia e cucina” è un caldo e accogliente locale di Capo d’Orlando, una steakhouse i cui veri punti di forza sono la grande qualità e le specialità alla brace.

La griglia, sulla quale lo chef Guido cucina con maestria i migliori tagli di carne al mondo, è a vista. Oltre alla sezione “brace” vi è una cucina classica che propone piatti della tradizione italiana e non solo.

Uno dei punti di forza della cucina di Nerobrace è la selezione e l’attenzione riservata alla materia prima. Alla base dei grandi successi di una griglia spettacolare, oltre all’abilità dello chef, vi è certamente la bontà della carne.

Tra i tagli da assaggiare assolutamente c’è la Tomahawk, costata con osso lungo a scelta tra Fassona piemontese ed Herefrod Irlandese.

Anche la pasticceria, alla quale è riservata grande attenzione, è preparata nella cucina di Nerobrace.

Nella pausa pranzo professionisti e lavoratori trovano ogni giorno un menù diverso: un’offerta pensata per offrire ai clienti la possibilità di un pasto light e la certezza dell’alta qualità.

A cena, invece, la clientela spazia dai più giovani, che amano la qualità degli hamburger di Nerobrace, alle coppie ed ai gruppi di amici che vanno alla ricerca della qualità. In sala tutti vengono accolti dal sorriso del personale che, con competenza e professionalità, supporta nella scelta di piatti e vini.

L’arredamento del locale è curato nei minimi dettagli e tanti sono anche i piccoli particolari che arricchiscono i piatti e la cucina e che sottolineano l’attenzione verso le materie prime. Solo per fare un esempio i sali: al tradizionale sale delle saline trapanesi, usato in tavola e in cucina, si accompagnano sali speciali che meglio si abbinano ad alcuni tagli di carne, come il sale di Maldon.

“Nerobrace – Griglia e cucina” è in via Umberto, n° 20, a Capo d’Orlando. Info e prenotazioni al numero 0941 329766.

Questo è un articolo pubbliredazionale. Il servizio è offerto da Davision s.r.l.: per informazioni chiamare 0941921006.