Qual è il motivo che spinge una persona a non differenziare i propri rifiuti preferendo buttarli ai bordi di torrenti, burroni o a zone isolate di campagna di un Comune dove si svolge regolarmente la raccolta porta a porta?

A Sant’Angelo di Brolo sono già cominciate le ispezioni sia a valle che a monte del centro abitato ed i risultati sono subito arrivati.

Raccolti sacchi di rifiuti di vario genere come contenitori di plastica, vetro, alluminio e metalli, rifiuti ingombranti ed indumenti. L’attività di bonifica è stata predisposta dalla Polizia Municipale agli ordini dell’ispettore Michele Casella, in collaborazione con i Rangers d’Italia locali e della Protezione Civile.

Il servizio di controllo non si limita esclusivamente alla raccolta dei rifiuti abbandonati da “zozzoni” ma soprattutto alla loro identificazione. Si tratta di persone che non dimostrano rispetto sia per l’ambiente che per le persone.

Previste multe salate per i trasgressori se individuati.

Foto archivio