Sicilia – Il Sindaco di Canicattini Bagni, in Provincia di Siracusa, Paolo Amenta è il nuovo Presidente dell’ANCI Sicilia e prende il posto di Leoluca Orlando, con un’elezione all’unanimità durante la XII Assemblea congressuale dell’Associazione dei Comuni siciliani, svoltasi questa mattina al San Paolo Palace di Palermo.

“Accetto con onore e con orgoglio la carica di Presidente dell’ANCI Sicilia, – dichiara il neo-Presidente Amenta – e ringrazio Leoluca Orlando per il lavoro fin qui svolto e i Sindaci di Palermo, Messina, Trapani, Caltanissetta e Siracusa che, in prima battuta, hanno sostenuto la mia candidatura. Sono commosso per la fiducia che mi stanno dimostrando.

Una fiducia che si è basata sulla presentazione di una lista unica, che non ha fatto altro che cementare il percorso unitario dell’Associazione dei Comuni siciliani. La strada da percorrere nell’immediato futuro non sarà sicuramente agile per gli enti locali, soffocati come sono dalle disuguaglianze e da una fragilità economica aggravata dalla pandemia. Ma ci impegneremo ancora di più per una radicale inversione del trend negativo che ha, purtroppo, caratterizzato la realtà di questi ultimi anni”.

Il neo-Presidente dell’ANCI Sicilia Paolo Amenta ha poi presentato la propria relazione, sottolineando i temi fondamentali che caratterizzano la vita degli enti locali: dal progressivo assottigliarsi del Fondo delle autonomie locali, alla gestione integrata dei rifiuti e delle acque, dalla gestione delle risorse del PNRR all’adeguamento delle indennità per gli amministratori locali, dall’autonomia differenziata alla sanità. A conclusione del suo intervento il Presidente Amenta ha poi sottolineato “la necessità di lavorare tutti insieme, per valorizzare i territori e per assicurare un futuro più sereno ai siciliani”.

Nel corso dell’Assemblea congressuale è stato eletto anche il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, composto da figure di diritto, come i Sindaci dei capoluoghi e i rappresentanti dei Comuni delle isole e dei Comuni montani, e da altri 55 componenti eletti proprio nell’incontro di Palermo. I Comuni dei Nebrodi saranno rappresentati dal Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, dal Sindaco di Ucria Vincenzo Crisà e dal Sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re.