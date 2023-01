Sono diverse, infatti, le straordinarie opere di scuola gaginiana presenti nel borgo, inestimabili testimonianze del Rinascimento siciliano, di cui lo scultore e architetto Antonello Gagini rappresentò la massima espressione nell’isola. Le opere di scuola gaginiana eseguite dai figli e da altri allievi del Maestro sono numerosissime e presenti in molte chiese e strutture religiose dell’intera Sicilia. San Piero Patti rappresenta un modello perfetto di questa dinamica di produzione artistica. Nel borgo è infatti possibile trovare opere del Maestro e della sua scuola in quasi tutte le chiese e attraverso esse rivivere lo splendore del Rinascimento siciliano e la genialità di uno dei suoi grandi interpreti.

Il percorso ha inizio dalla chiesa della Madonna del Carmine, che risale al 1566, dove si trova una statua in marmo raffigurante la Madonna del Carmelo, scolpita a Palermo nel 1629 a spese del priore del convento, padre Angelo Caffarelli. Nella chiesa di Santa Maria, una delle più artistiche della provincia di Messina, si trovano invece tre statue di Maria SS. Assunta, San Pietro e San Biagio, collocate nella tre nicchie superiori, mentre altre quattro statue, raffiguranti San Luigi, Santa Lucia, San Sebastiano e Santa Maria Goretti, sono poste ai lati della porta. All’interno della chiesa si trova anche l’altare in marmo di San Biagio, uno dei capolavori della scuola del Gagini.

Il percorso prosegue nella chiesa madre di San Pancrazio, che custodisce tre statue in marmo di Maria Santissima dell’Idria, Santa Caterina di Alessandria e Santissima Annunziata, per concludersi nella chiesetta di Santa Maria del Gesù, dove si trova l’omonima statua realizzata da Antonello Gagini nel 1514. Un’altra magnifica statua in marmo si trova, invece, all’interno di una nicchia posta nella scala che dalla sagrestia della chiesa conduce al piano superiore. Si tratta della Madonna della Salute, donata alla comunità dal sacerdote Bartolomeo Paladini nel 1713.