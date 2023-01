La norma, approvata dal Governo a fine dicembre, è stata inserita nelle legge di bilancio 2023 e consentirà ai Comuni di scegliere se aderire o meno alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a mille euro. «Consentire la rottamazione di interessi e sanzioni sulle cartelle non superiori ai mille euro è una scelta che i Comuni possono prendere in autonomia, decidendo se applicare o meno la norma» ha spiegato l’assessore al bilancio Salvatore Sidoti, che rivendica con forza la scelta «squisitamente politica» adottata dall’amministrazione comunale.

«Ci siamo prima confrontati con l’ufficio ragioneria e abbiamo poi consultato i database comunali. Da un’analisi approfondita – ha spiegato l’assessore – abbiamo ritenuto che fosse possibile adottare questa scelta, soprattutto per non privare i cittadini pattesi di questa possibilità in un momento di crisi economica tanto delicato». Da qui l’atto di indirizzo emanato nei confronti del dirigente di settore affinché si formalizzi l’adesione del Comune di Patti alla “Definizione agevolata” prevista dalla legge 197/2022.

Contestualmente è stato informato il presidente del Consiglio comunale Giacomo Prinzi, con l’obiettivo di fornire lumi sulla procedura all’assise cittadina e di condividere il percorso intrapreso. Nonostante l’Ente di Palazzo dell’Aquila sia in procedura di riequilibrio, la scelta di aderire alla rottamazione non impatterà, assicurano dal Comune, sugli equilibri di bilancio.