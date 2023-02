Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino ha assegnato la dotazione finanziaria di 1.000 euro, da imputare all’interno del Bilancio Comunale, per l’acquisto di materiale vario e necessario alla manutenzione delle strade comunali.

L’ente comunale galatese ha deciso di impegnare queste somme, dato che in alcuni punti il materiale di rivestimento del manto stradale risulta usurato dalle intemperie e dal transito veicolare, e in modo tale da mantenere il decoro e la sicurezza delle strade comunali, e per sistemare crepe e avvallamenti che rendono difficoltoso il transito di veicoli e pedoni.

Le condizioni delle strade comunali sono state accertate da diversi sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ha consigliato i lavori di manutenzione delle arterie stradali del centro abitato. Gli interventi saranno eseguiti dal personale in forza al Comune galatese e una mancata operazione potrebbe generare problemi alla sicurezza di chi transita e un aggravio dei costi a carico dell’ente, per l’eventuale peggioramento delle condizioni del manto delle strade.