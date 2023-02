Tutti i giorni dal 4 al 12 febbraio, dalle 9 alle 18, sarà visitabile al San Francesco la mostra sul giudice Livatino organizzata dal Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe in collaborazione con il movimento Comunione e Liberazione e l’istituto superiore Borghese – Faranda. Patrocinata dal Comune di Patti e inaugurata per la prima volta al Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli 2022, «la mostra – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di rendere nota al grande pubblico la splendida figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021».

I visitatori saranno accompagnati nel percorso da alcune guide volontarie appartenenti al Centro di Solidarietà M. Kolbe e da un gruppo di studenti del Borghese – Faranda (indirizzo turistico), che porteranno il visitatore a conoscere la storia personale e il contesto storico e sociale nel quale il giudice Livatino ha vissuto e operato. La mostra si articola idealmente in cinque sezioni, con testi, video e immagini che riguardano rispettivamente la vita e la formazione personale, nonché il contesto storico, sociale e umano in cui è cresciuto e vissuto Livatino.

«“Sub tutela Dei – è il commento degli organizzatori della mostra – era il motto adottato fin da giovane da Rosario Angelo Livatino. Con questa fiducia in Dio ha vissuto una ordinaria quotidianità, come emerge da quanto annotava nelle sue agende. La fede vissuta nel quotidiano connota la sua professione di magistrato che diventa il luogo dell’offerta a Dio di sé, non senza un lungo travaglio interiore, cosciente del calice che gli è messo davanti e dei pericoli a cui lo espongono le sue indagini».

La mostra sarà accompagnata da due incontri, uno introduttivo e uno conclusivo. All’incontro di presentazione, in programma sabato 4 febbraio, interverrà il curatore della mostra Salvatore Taormina e la dott. Anna Adamo, magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Messina. L’incontro conclusivo, previsto sabato 11 febbraio, sarà invece incentrato sugli interventi di Gaetano Ruta (procuratore europeo delegato presso la sede di Milano) e del prof. Paolo Corsini dell’Università degli Studi di Parma.