Milazzo – L’instancabile artista Salvo Currò torna con una nuova, entusiasmante, iniziativa. Inizia infatti l’avventura del gruppo “Milazzo Sketchers”.

Si tratta di una iniziativa di Salvo Currò, che da anni porta avanti la pratica del disegno sul posto. L’idea di fondare un gruppo di appassionati locali si e’ adesso materializzata grazie alle esperienze effettuate dall‘artista in Italia, Europa e ultimamente negli USA, dove ha avuto modo di scambiare idee, disegni ed esperienze in presenza con gli ‘sketchers’ di New York.

“Chiunque può aderire gratuitamente all’iniziativa,-racconta Salvo Currò- accedendo al gruppo Facebook Milazzo Sketchers e avendo l’opportunità di partecipare agli incontri e alle “passeggiate di disegno” sia all’aria aperta (zone panoramiche, contesti urbani, ecc.) che all’interno delle architetture cittadine (musei, chiese, ecc.). La nostra missione, -afferma ancora Salvo Currò insieme ai co-fondatori del gruppo Angela Currò e Carmelo Allegra – è aumentare il valore artistico, narrativo ed educativo del disegno sul posto, promuovendone la pratica e mettendo in contatto le persone di tutto il mondo che disegnano nel luogo in cui vivono e viaggiano.”



Gli ‘sketchers’ di Milazzo prendono ispirazione dagli “Urban Sketchers” (o “Usk”), organizzazione senza scopo di lucro costituita negli USA, che sostiene e rappresenta una comunità di base di disegnatori.

Concepita nel 2007, ha iniziato a formarsi quando il giornalista e illustratore di Seattle, Gabriel Campanario, ha creato un forum online “per tutti i disegnatori là fuori che amano disegnare le città in cui vivono e visitano, dalla finestra delle loro case, da un caffè, in un parco, in piedi all’angolo di una strada… sempre sul posto, non da foto o ricordi”, allo scopo di mostrare il mondo un disegno alla volta.



“Urban Sketchers” ha superato il traguardo di 300 sedi in tutto il mondo, e anche “Milazzo Sketchers” ambisce a far parte di questa grande famiglia internazionale, strutturando nei prossimi mesi un ‘local chapter’. Per questo il gruppo ha deciso di sposare sin da subito lo spirito del ‘Manifesto’ degli “Urban Sketchers”, definito da 8 punti ben precisi. Innanzitutto si disegna sul posto, all’interno o all’esterno, catturando ciò che si vede dall’osservazione diretta. In secondo luogo i disegni raccontano la storia dei luoghi visitati. Altro punto riguarda sempre i disegni che sono una registrazione del tempo e del luogo. Rimanendo fedeli alle scene. Uno spirito collaborativo che si evince dal sesto punto del manifesto che afferma che si disegna insieme sostenendosi a vicenda. I disegni vengono condivisi online, mostrandoli al mondo uon alla volta.

Questi sono gli attrezzi di base che utilizza uno ‘sketcher’: un block notes da disegno, una penna permanent punta fine, un pennello e acquerelli tascabili.