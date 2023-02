Buona la seconda. Dopo l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla “Segipa” di Mistretta da parte dei vertici di Palazzo dell’Aquila, richiesto e ottenuto dall’impresa Bonina Srl, ingiustamente esclusa per una supposta non conformità ai requisiti richiesti, si è svolta nuovamente la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della caserma dei carabinieri di Patti.

Questa volta a spuntarla è stata la “Urania Costruzioni” (giunta al secondo posto in occasione della prima gara), con un ribasso del 32,69% sull’importo posto a base d’asta. Esclusa, invece, la mistrettese “Segipa”, vincitrice della prima gara di aggiudicazione provvisoria con un ribasso del 34,87%, a causa del calcolo della nuova soglia di anomalia da parte della Commissione, risultata pari al 34,83%.

Sarà dunque la messinese “Urania Costruzioni” a realizzare il corposo intervento di riqualificazione dello stabile di corso Matteotti, sede e centro operativo della Compagnia dei carabinieri di Patti, per il quale l’Ente di piazza Scaffidi ha intercettato un finanziamento di 1.250.000,00 euro erogato dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nell’ambito delle risorse allocate nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

Gli interventi prevedono l’adeguamento degli impianti (antincendio, elettrico, idrico e di riscaldamento), il rifacimento dell’impianto di videosorveglianza e alcune importanti opere di manutenzione straordinaria su entrambi i complessi dello stabile, compresi il ripristino dei prospetti, la rimodulazione degli spazi interni e l’eliminazione della copertura in eternit. Prevista anche l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio. Il progetto è stato redatto a maggio dello scorso anno dall’ing. Renato Cilona ed è stato ammesso a finanziamento nel mese di novembre.