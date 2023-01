San Filippo del Mela – Le rime della fioraia che danza con il capuscacciuni e che al comando “fioraia fai il tuo dovere” regala al pubblico le sue viole. Il suono dei musicanti che accompagnano la storica carovana. Le dame e i cavalieri, i buffini, gli spazzini, u capumaschira e i ciusciacanigghia. Sta per tornare il Carnevale di Cattafi, frazione di San Filippo del Mela. Innumerevoli bandierine colorate sventolano per le strade di Cattafi, finalmente si respira aria di festa.

Per due anni, a causa delle restrizioni Covid, lo storico Carnevale Cattafese A Màschira non ha potuto portare la sua ventata di allegria. Quest’anno torna con il suo carico di tradizioni e folklore e l’Associazione Culturale A Màschira, nella persona del suo presidente Marco Trifirò, è felice di riportare per le strade di Cattafi la tradizionale sfilata dello Scacciuni!

Due le date in programma, 5 e 19 febbraio a partire dalle ore 14,30, due appuntamenti da non perdere perché A Màschira è un carnevale vestito di storia e tradizione, di musica, ballo, colore, allegria e spensieratezza. Domenica 5 febbraio l’importante gemellaggio con altre tradizioni d’Italia. A sfilare per le vie di Cattafi insieme al gruppo cattafese “le Maschere di Tricarico” dalla Basilicata, che tornano per la seconda volta a Cattafi. Dalla Sardegna invece, a suon ritmato di campanacci con la loro affascinante e particolare danza, arrivano i famosissimi “Mamuthones e Issohadores” e dalla Puglia “lu Pulgianella di Castrignano del Capo” una maschera molto antica e per certi versi molto simile allo Scacciuni cattafese.

Grande soddisfazione tra il direttivo dell’Associazione per essere riusciti ad avere a Cattafi i Mamuthones e Issohadores da Mamoiada, simbolo indiscusso del folklore, delle tradizioni, del Carnevale della Sardegna. Loro arrivano in Sicilia forse per la prima volta dopo aver girato il mondo in lungo ed in largo con le loro maschere.

Domenica 19 febbraio dopo la sfilata del gruppo cattafese, a concludere i festeggiamenti del carnevale il gruppo etno-folk luciese “La Coppola Nera” in concerto. Tante iniziative ruotano attorno il carnevale. Per arricchire negli anni il suo bagaglio fotografico l’associazione propone la sesta edizione del concorso fotografico a premi “fotografa a maschira”. Per i più piccoli l’animazione a cura del famoso Mago Cristian, degustazioni e artigianato locale. Il carnevale cattafese è quindi un’occasione unica per rivivere la storia facendosi travolgere da un’onda di colori suoni e danze che non ha eguali in Sicilia.