È stata la migliore versione del Team Scaletta nel nuovo anno, quella andata in scena al “Pala Mili” contro la Nox Molfetta, nuova capolista del Girone D di Serie A2 di calcio a 5 femminile.

Partita di tutt’altro spessore rispetto a quella dell’andata per le ragazze di coach Ivana Cernuto che hanno saputo tenere bene il campo, sia nel primo tempo (nonostante lo 0-2), sia nella ripresa dove con Musumeci e De Gaetano erano riuscite a riacciuffare il pareggio a dieci minuti dalla fine.

Le messinesi si sono lasciate ingolosire dal momento favorevole, scoprendosi inevitabilmente alle ospiti, andate a segno per due volte nel giro di due minuti con Cangiano, abile a depositare a porta vuota i due goal che hanno indirizzato definitivamente l’incontro. Tra le fila della squadra di casa, da sottolineare il rientro dopo nove mesi dall’infortunio di Flavia Firrincieli che ha giocato gran parte della gara e messo in mostra un alto livello di condizione atletica. Adesso per il Team Scaletta un nuovo impegno ostico da giocarsi lontano da casa contro la Woman Grottaglie, in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:00.

Cronaca

PRIMO TEMPO: Prima occasione ospite con Porcelli che calcia, tiro controllato da Cangiano che cerca di girarsi due volte ma prima Arrigo e poi l’imprecisione della numero dieci evitano il goal. Altro affondo e stavolta è goal, tacco di Nanà che fa correre Cangiano, palla sul secondo palo e Pati deposita a porta sguarnita il goal che sblocca il match. Ancora Nanà protagonista, veronica e destro su cui è attenta Arrigo in spaccata. Primo sporco tentativo dello Scaletta con De Gaetano servita da Pensabene, il tocco è però facile per Iacobone. Sempre la solita Nanà, servita da Pati, ci prova col destro, palla che sfiora il palo. Sale la pressione del Molfetta e fioccano le occasioni, prima Pati e poi Cangiano ma ancora Arrigo e bloccare. Azione fotocopia del primo goal poco dopo, Tempesta sul secondo palo per Cangiano ma stavolta c’è la presa di Arrigo. Entra Fefè Mezzatesta alla prima dopo l’infortunio ed è subito protagonista, anticipo su Cusumano e palla imbucata perfettamente per Nanà che segna il goal del raddoppio. Salgono in cattedra Mezzatesta e Nanà, le loro triangolazioni portano Arrigo e doversi superare più volte per tenere lo Scaletta ancora nel match. Risposta Team Scaletta con una bella triangolazione Marchetta-Musumeci ma un attimo prima che questa depositi in rete, compare la figura di Mezzatesta ad anticiparla e salvare.

SECONDO TEMPO: Ci prova la sempre presente Nanà, in allungo ma Arrigo in uscita chiude lo specchio. Bella combinazione Pensabene-Cusumano il cui tiro viene respinto da Iacobone. Ancora Cusumano protagonista, palla per Musumeci il cui destro viene prodigiosamente respinto da Iacobone. Estremo nuovamente chiamato in causa poco dopo, stavolta su De Gaetano in spaccata. Dopo tanto spingere Team Scaletta che passa, De Gaetano si libera dell’avversario e serve sul secondo palo Musumeci per l’appoggio comodo a rete. Squadra di casa che ci crede e Nox Molfetta che c’era di addormentare il match, Mezzatesta temporeggia un po’ troppo davanti nella propria metà campo, Martina De Gaetano le sradica il pallone e in allungo realizza la rete che impatta il match a dieci dalla fine. Scaletta che però regala l’occasione giusta alla Nox Molfetta, scavetto in area a cercare Mezzatesta, Arrigo in uscita respinge ma palla che finisce a Cangiano che in spaccata mette dentro a porta vuota. Ragazze di coach Cernuto che subiscono mentalmente la rete, dopo poco è un rilancio di Iacobone a mettere ancora Cangiano nelle condizioni di siglare il 2-4. Scaletta che ci prova con Musumeci in versione portiere di movimento che produce una duplice occasione ma trova super Iacobone. Dall’altra parte passa ancora la Nox Molfetta, rimessa rapida con Nanà che serve Mazzuoccolo che chiude definitivamente il match. Quasi allo scadere arriva la rete finale di Nanà che dalla propria metà campo intercetta e calcia con la porta dello Scaletta sguarnita.

Team Scaletta – Nox Molfetta 2-6

Marcatori: Musumeci, De Gaetano – Pati, Nanà, Cangiano, Cangiano, Mazzuoccolo, Nanà.

(Ufficio stampa Team Scaletta)