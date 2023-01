Messina – I Giudici delle misure di prevenzione hanno rigettato la richiesta avanzata dalla Procura che chiedeva l’applicazione della sorveglianza speciale per Claudio Risitano.

Per l’attivista messinese erano stati chiesti due anni di applicazione della misura in seguito ad una serie di fatti accaduti, dal 2009 in poi, che lo hanno visto protagonista. In particolare, lo scorso giugno, durante la campagna elettorale per le amministrative, fu controllato e fermato mentre tentava di accedere ad un comizio del segretario del PD Enrico Letta che in quei giorni si trovava a Messina.

Il Presidente del Collegio, Domenico Armaleo, insieme ai colleghi Giuseppe Miraglia e Valerio Brecciaroli, scrive che le condotte indagate di Risitano “non hanno raggiunto la soglia del penalmente rilevante“ e “a ben guardare, non appare possa ritenersi alcun indice di pericolosità sociale non emergendo, da parte del proposto, la commissione di alcuna condotta idonea a sovvertire l’ordinamento costituito“.