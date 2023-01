Non si placano le polemiche e gli scontri che hanno investito anche il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Le ultime vicissitudini hanno portato Forza Italia all’opposizione e l’esito dell’ultima seduta del civico consesso ha ulteriormente inasprito gli animi. Sia i forzisti, come Coordinamento, che i due consiglieri di Barcellona Pozzo di Gotto in Comune hanno diramato due comunicati stampa che rappresentano un attacco frontale al sindaco.

Il primo giunge proprio da Forza Italia, estromessa dalla Giunta Calabrò dopo l’azzeramento e le nuove nomine: “Esprimiamo enorme soddisfazione per l’esito dell’odierno consiglio comunale che ha visto bocciata, all’unanimità dei presenti, la proposta di delibera inviata al civico consesso a firma del sindaco che mirava ad ottenere il nulla osta per l’esercizio dell’opzione di non applicazione della norma nazionale che prevede lo stralcio delle cartelle esattoriali nella parte di debito dovuto ai comuni consistente in interessi e sanzioni. Siamo da un lato sollevati, perché la cosa più importante era difendere i barcellonesi ed ottenere lo stralcio automatico, alleggerendo le posizioni debitorie anche di coloro che di certo non avrebbero potuto attivarlo nei termini e modalità alternativi previsti dalla legge, ossia recandosi in prima persone presso l’agenzia delle entrate”.

“Sotto l’aspetto politico – prosegue Forza Italia – non possiamo non evidenziare il naufragio disastroso del nuovo corso del sindaco Calabró e della sua giunta, che al primo atto portato in consiglio comunale vengono abbandonati da tutti i consiglieri della nuova maggioranza, o presunta tale, che dovrebbero sostenerli, e che invece hanno votato, nessuno escluso, insieme all’opposizione. E non valgono ad alleggerire il peso della stroncatura politica oggi patita dal sindaco le dichiarazioni rese in aula dallo stesso e dal suo vice. Ci riferiamo all’aver dichiarato di non avere una posizione rispetto alla scelta che si doveva adottare con la votazione odierna”.

Barcellona Pozzo di Gotto in Comune, con i consiglieri Ilenia Torre e Giuseppe Abbate, parla di “crisi delle indennità” e spiega: “All’ordine del giorno di questa mattina c’era un documento relativo all’annullamento di alcune tipologie di debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Un provvedimento – dunque – i cui effetti gravano direttamente sulle tasche dei cittadini. Nessuno dei Consiglieri presenti in aula ha approvato la proposta così come formulata dell’Amministrazione: che significa? Significa che questo Sindaco non ha più l’appoggio della maggioranza nel Civico Consesso, ed è giunto il momento che ne prenda atto e faccia le opportune e dovute riflessioni. Alla gente non interessa nè assistere ai continui cambi assessoriali, né sapere quali deleghe questa volta siano state messe sul bilancino e contrattate per ricompattare (chissà stavolta fino a quando) la squadra di governo di una Città in cui la gente lamenta problemi ben più seri e concreti rispetto alle argomentazioni che hanno determinato la recente spaccatura della (ormai ex) maggioranza del Sindaco“.

E conclude: “Nelle ultime settime è stata scritta una delle pagine più tristi e mortificanti della storia della nostra Città e il Consiglio Comunale di oggi, in cui all’unanimità dei presenti è stata bocciata la proposta dell’Amministrazione, ne è stata una evidente dimostrazione”.