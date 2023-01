La loro è una storia di ordinaria tristezza. Acuita dal fatto che stiamo parlando di due persone che, a 84 e 82 anni, dopo una vita di sacrifici meriterebbero di vivere serenamente e di non farsi mancare nulla. E invece così non è. Perché loro, Anna e Antonino, una coppia di anziani di Belpasso, sono costretti a curarsi a mesi alterni.

La loro vicenda è raccontata da Repubblica. Il caro farmaci ha colpito anche loro. Dopo avere lavorato per cinquant’anni, sono titolari di pensioni al minimo. In due guadagnano 1.100 euro di pensione 300 euro vanno via per le medicine. Metti anche le bollette, i presto basta appena per mangiare. La signora Anna, trent’anni fa, ha avuto un infarto e deve prendere delle pillole. Deve seguire anche una dieta con integratori per il colon irritabile, tutti a pagamento ovviamente. Il marito ha subito un intervento alla prostata e ha subito anche un intervento di protesi su entrambe le gambe. Un mese acquistano le medicine per lei e un mese quelle per lui. E tutte le spese extra tagliate, persino una pizza. Dopo una vita di sacrifici e di lavoro duro.

La loro storia è stata raccontata dallo Spirito-Cgil durante il congresso regionale del sindacato. Anna e Antonino hanno lanciato un appello alle istituzioni: “Questo sistema non funziona, bisogna garantire l’accesso alle cure ai più bisognosi e dare una corsia preferenziale ai fragili. E allargare inoltre lo spettro dei farmaci in esenzione”.