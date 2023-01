Barcellona – Sono due i volti nuovi della Giunta Calabrò. Per Angelita Pino si tratta in realtà di un ritorno a Palazzo Longano dopo l’esperienza nell’esecutivo guidato dal compianto sindaco Roberto Materia, nel quale ha ricoperto la delega a Cultura e Pubblica Istruzione.

E la Cultura sarà una delle deleghe che ricoprirà in questa nuova esperienza, cercando di riprendere il discorso lasciato interrotto: “In questi due anni la cultura è andata avanti, io spero di poter riprendere la mia determinata visione con le associazioni culturali che mi sono state vicine, c’erano dei progetti che spero di continuare.

Volto nuovissimo quello di Nicola Barbera che parla di un atto d’amore per la città, consapevole che “ci sarà tanto da lavorare”. Il nuovo assessore ha affermato che è già al lavoro per la creazione di un canile comunale per combattere il randagismo in città. Tanta attenzione anche alla delega al cimitero, definita dallo stesso Barbera “una delega molto umana”: “Ai nostri avi dobbiamo rispetto, rispettare i defunti è rispettare la nostra storia”.