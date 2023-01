Questa mattina presso il Palazzo della Cultura di Sant’Angelo di Brolo è stata effettuata la prima giornata di “Screening Diabete e Fondus Oculi”, a cura della dott.ssa Maria Briguglio (oculista).

Il bilancio dei 42 esami eseguiti, di cui 29 donne e 13 uomini ha rivelato per 12 di loro una “familiarità diabetica”, per 27 “fondi oculari”, alcuni soggetti devono effettuare approfonditi controlli cardiovascolari e per due sono stati riscontrati casi di ipoglicemia da “attenzionare”.

Già sabato 28 gennaio, sempre presso il Palazzo della Cultura, era stata effettuata la prima giornata “Open Day Kids” a cura della dott.ssa Maria Briguglio (oculista), dott. Carmelo Scafidi (ortottista), dott. Giuseppe Miragliotta (odontoiatra), dott.ssa Laura Ricciardello (fisioterapista).

In quel caso, da un bilancio degli esami eseguiti, prevalentemente si è rilevato ambliopia con necessità di visita oculistica urgente, alterazione della motilità oculare e carie, mala occlusione nei numerosi bambini che si sono fatti visitare.

Il Sindaco dott. Francesco Paolo Cortolillo, l’Assessore ai Servizi Sociali Mariajosè Menza e tutta l’Amministrazione Comunale hanno voluto pubblicamente ringraziare il Lions Club Capo d’Orlando, presieduto dalla professoressa Angela Portale, il Lions Club International Distretto 108 YB Governatore dott. Maurizio Gibilaro, la Rete Civica della Salute Coordinatrice Provinciale Marisa Briguglio e la Società Mediterranea ortottica.