Rometta – Cambio di nome per una piazza sita nel Comune di Rometta. Piazza Garibaldi diventerà infatti Piazza Andrea Camilleri

Che il comune di Rometta sia molto attento alla toponomastica non è una cosa nuova. Difatti negli anni l’Amministrazione targata Merlino ha intitolato uno slargo ad “Angelina Romano” ed ha sostituito via Nino Bixio con “via Vittime dell’eccidio di Bronte”. Adesso arriva piazza Andrea Camilleri che prenderà il posto di piazza Garibaldi. Il Sindaco Merlino annuncia il cambiamento con gioia e ringrazia anche la Commissione Toponomastica: “Un grande ringraziamento, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, alla nostra Commissione per la toponomastica cittadina.” A sancire il cambio di titolo la Prefettura di Messina. Già nello scorso mese di maggio 2022 la Giunta Comunale di Rometta aveva deliberato il cambio di titolo da Garibaldi a Camilleri. Adesso la conferma.

Il Sindaco Nicola Merlino: “Riguardare la toponomastica romettese tenendo conto di una rilettura della stora risorgimentale priva di ideologismi. Uno sguardo anche alla toponomastica femminile.”

“Da quando sono arrivato nel 2014 -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino a 98zero- ho immediatamente costituito la Commissione di Toponomastica fatta da donne. A loro ho dato due input. Innanzitutto ho detto di riguardare la toponomastica romettese dal punto di vista delle donne. Questo perché le strade di solito sono intestate al 95% a uomini e quelle che sono intestate a donne sono prevalentemente a sfera religiosa. In questo senso la commissione ha preso tante iniziative e quindi alcune vie sono state intitolare ad alcune donne. Penso a via Rosa Balistreri e via Angelina Romano.

Il secondo input è stato quello di rileggere la storia risorgimentale senza ideologismi. La storia come la conosciamo la scrivono i vinti, ma oggi possiamo dire che a volte è diversa. Da qui la scelta di intestare uno slargo a Angelina Romano di 9 anni. Inoltre abbiamo anche cambiato via Nino Bixio in via “martiri dell’eccidio di Bronte”. Adesso ci siamo interrogati sulla figura di Garibaldi. Quando Garibaldi è arrivato in Sicilia, tra le varie cose dette per conquistare il popolo, ha detto di distribuire le terre feudali al popolo per vincere la fame. I garibaldini hanno quindi accolto il tricolore. Ma poi è successo che quelle terre sono rimaste ai potenti. I potenti sono rimasti potenti e non è stato mantenuto l’impegno.

In questo contesto di rilettura della storia risorgimentale, –ha dichiarato ancora Merlino- senza voler strumentalizzare e creare crociate, abbiamo ritenuto che era più conducente per i siciliani entrare in piazza Camilleri invece che in piazza Garibaldi.

Abbiamo pensato oggi di fare questo non perché vogliamo mancare di rispetto a Garibaldi, ma perché preferiamo che si parli di Piazza Camilleri. Per il futuro credo che strade dei Savoia saranno sostituire con personaggi che hanno fatto bella Sicilia, ma non solo la Sicilia. Penso a Battiato, a Gino Strada.

Insomma tutto nasce da questa esigenza di rileggere la storia e dare ai Siciliani e alle Siciliane il giusto merito. Onoriamo la verità della storia e degli avvenimenti e così onoriamo chi non c’è più e ha fatto cose importanti. La scelta di intestare la Piazza a Camilleri -conclude il primo cittadino- nasce quindi da una rilettura storica.”

Per la Presidente Commissione toponomastica di Rometta Maria Grazia Drago, si tratta di “restituire dignità storica ai dati oggettivi”

Una scelta maturata all’interno della Commissione toponomastica di Rometta, la cui Presidente è Maria Grazia Drago. La commissione è composta da 11 donne.

“Quest’ultima sostituzione -dichiara la Presidente Maria Grazia Drago- nasce dalla volontà di effettuare una rilettura storica. Oggi infatti possiamo leggere la storia con dati più certi e quindi per esempio possiamo constatare che alcuni personaggi hanno avuto erroneamente assegnato il titolo di eroe. Garibaldi è stata una figura complicata, ma non era un eroe. Chi ha studiato la storia ricorderà che il Regno delle due Sicilie era molto ricco. Dall’Unità d’Italia abbiamo invece subìto in materia di vittime, di morti.

Adesso abbiamo voluto dare onore storico ai fatti, -continua la Presidente- sostituendo le vie dedicate ad alcuni personaggi, con personalità dell’epoca contemporanea che danno lustro alla Sicilia. In questo contesto abbiamo scelto Camilleri perché è un illustre conterraneo, erudito, autore eccellente. In passato abbiamo intitolato piazze a tante donne, da Graziella Campagna a Rosa Balistreri, tutte donne meritevoli. Con questo gesto inoltre abbiamo voluto dare uno spessore femminile alle nostre vie.”

Maria Grazia Drago ha sottolineato quindi l’importanza di restituire dignità storica ai dati oggettivi.