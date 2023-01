I Carabinieri delle Compagnie Messina Centro, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello hanno svolto servizi straordinari del controllo del territorio.

Controllati in tutto 120 veicoli e 200 persone. Con riferimento alla circolazione stradale, sono stati predisposti posti di controllo, anche nelle ore notturne, all’esito dei quali i Carabinieri hanno deferito quattro persone per guida in stato di ebrezza sotto l’effetto di alcool, due per guida senza patente poiché revocata e un altro automobilista per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico.

Sono state, inoltre, contestate violazioni riguardanti il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la diffusione di rumori molesti durante la circolazione, oltre alla mancata copertura assicurativa dei veicoli.I servizi di controllo straordinario del territorio, che si aggiungono alle quotidiane attività di pattugliamento e controllo dei Reparti dell’Arma, saranno costantemente ripetuti al fine di assicurare un’efficace azione preventiva e di contrasto agli atti illeciti nelle varie località della provincia.