Galati Mamertino – E’ stato disposto il transennamento dell’area di pertinenza perimetrale del Palazzo Comunale di Galati Mamertino, in seguito alla caduta di calcinacci dal cornicione e dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale.

Viene anche ordinato che vengano abbattute le parti pericolanti, in modo da evitare eventuali pericoli e danni a persone o cose, derivanti da possibili cedimenti del rimanente cornicione in questione; i parcheggi per diversamente abili, ubicati nell’area antistante al Municipio, vengono trasferiti in Piazza San Giacomo, zona carico e scarico (di fronte all’Ufficio turistico).

Viene demandato all’Ufficio Tecnico la predisposizione del transennamento della zona e la messa in sicurezza del fabbricato, mediante l’abbattimento delle parti pericolanti, e alla Polizia Municipale la predisposizione, tramite un’apposita segnaletica, dei parcheggi sopra citati e la sorveglianza dell’esecuzione della predetta Ordinanza.

E’ necessario adottare questi opportuni provvedimenti, per garantire la sicurezza di chi normalmente transita e parcheggia nell’area del Municipio, e si ritiene urgente eliminare lo stato di pericolo, chiudendo al transito pedonale e veicolare la zona perimetrale dell’edificio comunale.