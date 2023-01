Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha disposto, con l’Ordinanza n. 4 del 30 Gennaio 2023, l’interdizione al pascolo fino al prossimo 10 Maggio di alcune zone del territorio comunale.

E’ fatto assoluto divieto di immettere animali di qualunque specie nei terreni comunali, adibiti a seminativo e pascolo e ricadenti in alcune zone individuate precisamente nei fogli di mappa catastale; sono interessate dall’interdizione al pascolo diverse località galatesi, tra cui Valle Ciarasera, Iardini, Loggia, Martello, Portella Lastrà, Scancilleddi, Lineri, Piano Chiesa, Piano Trapese, Zotte Botte, Macchia Pulice e Sfanname.

Per l’inosservanza della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, e la stessa sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell’infrazione; in caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima. L’accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, sia dall’Ufficio sulla base della documentazione in atti. Esso può comportare l’allontanamento di tutti gli animali appartenenti al trasgressore per tutta l’annata agraria e la decadenza di qualunque concessione inerente il pascolo.

La decisione di individuare alcune zone comunali per l’interdizione al pascolo dipende dal fatto che il Comune di Galati Mamertino è proprietario di terreni, che annualmente vengono concessi per l’esercizio dell’uso civico del pascolo, e il pascolo può assolvere pienamente alle molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo.