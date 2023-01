Pace del Mela – La biblioteca comunale “Salvatore Pugliatti” sita a Palazzo Caprì a Pace del Mela riaprirà i battenti. La notizia era stata preannunciata a 98zero circa 4 mesi addietro, quando il Sindaco Mario La Malfa aveva spiegato tutto l’iter che in questi anni ha coinvolto la prestigiosa casa dei libri pacese, che vanta volumi molto preziosi.

Oggi arriva la conferma da parte del primo cittadino: “La Biblioteca di Palazzo Caprì, in piazza Maria Santissima della Visitazione, tornerà a vivere in tutto il suo splendore.”

La Malfa spiega che in questo frangente è stato essenziale il supporto della Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina. Grazie ad essa infatti “è stata avviata la formazione del personale dell’Ente impiegato in questo nuovo servizio, per la digitalizzazione e la gestione della Biblioteca, con particolare riguardo alle novità di catalogazione digitale e gestione degli utenti e del prestito librario.

Presenti anche i ragazzi del servizio civile che saranno di supporto alle attività.”

Difatti in queste settimane, proprio nei locali della biblioteca Salvatore Pugliatti, si è tenuto un corso di formazione che mira al potenziamento della catalogazione dei libri. In particolare si mira alla catalogazione digitale e alla gestione del prestito librario. A tenere il corso il dott. Giuseppe Gagliano della Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina. Si tratta di un software che vanta l’adesione di migliaia di biblioteche in Italia e in Francia per la gestione unificata e integrata dei servizi di biblioteche, sistemi e poli bibliotecari e che è gestito dalle Soprintendenze.

La Biblioteca Comunale di Pace del Mela contiene libri di grande rilevanza. Fra quelli più antichi il fondo Don Silvio Cucinotta, illustre letterato e poeta, e il fondo prof. Nino Parisi, che comprende rari incunaboli e cinquecentine, frutto delle ricerche dello studioso in Italia e in Europa. Per non parlare della raccolta completa delle copie cartacee delle oltre 1400 pergamene del Tabulario del Monastero di San Placido Calonerò, rilasciate dall’Archivio di Stato di Palermo. Il Sindaco Mario La Malfa si è dichiarato “felice, dopo un lungo periodo di chiusura, di restituirla alla cittadinanza, in una location unica, particolarmente significativa non solo per Pace del Mela ma per l’intero comprensorio. La nostra comunità potrà tornare ad incontrarsi e a vivere momenti di confronto ed approfondimenti culturali, oggi sempre più necessari. Pace del Mela è sempre stata un’eccellenza culturale e finalmente potrà tornare ad esserlo.”