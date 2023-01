Partita preparata con dovizia di particolari quella contro Firenze che, alla fine, ha riservato alle ragazze dell’Alma Basket Patti due punti preziosi che consentono di rimanere in vetta alla classifica, seppur in coabitazione.

Nei primi due quarti sono state le ospiti a costringere le padrone di casa all’inseguimento. Ma la musica cambia al ritorno in campo, dopo l’intervallo lungo. Le pattesi sono concentratissime e aprono le loro bocche di fuoco. Prima passano in vantaggio, poi allungano sul +8 a 48-40. Infine, due triple consecutive di Moretti e Miccio portano le ragazze di Mara Buzzanca sul +14 (54-40). Le fiorentine vanno in corto circuito e, a inizio ultimo quarto, dopo un break di 13-0, giunge il +25 dell’Alma Basket sul 69-44. Il match termina 73-52.