Calcio da Tavolo. Claudio La Torre (Barcellona) vince il VII Memorial Alex Diletti a Messina

Bella affermazione anche per il giovanissimo Samuele Coppolino, primo classificato nella categoria Under e secondo in Promozione

Il CT Barcellona ha preso parte in tre categoria al VII Memorial Alex Diletti di Messina. A vincere la categoria Eccellenza è Claudio La Torre che in finale supera il compagno di squadra Carmelo Sciacca col punteggio di 5-3. In semifinale i due avevano eliminato rispettivamente Riccardo Natoli (6-3) e Armando Giuffrè (3-2), le due punte di diamante del Messina Ts appena promosso in serie B. Buone prove anche per gli altri ragazzi del Longano che però si fermano, alcuni turni prima. Salvuccio Mandanici è eliminato dal compagno Sciacca agli ottavi. Roberto Manzella eliminato ai barrages da Alessandro Natoli. Carmelo Natale eliminato in semifinale nel torneo Cadetti dal futuro vincitore, Bruno Bagnato. Angelo Coppolino ai barrages del cadetti da Peppino Corso. Primo classificato nella categoria UNDER e secondo in quella PROMOZIONE, l’astro nascente Samuele Coppolino. Prossimo appuntamento col circuito regionale il 26 febbraio a Siracusa. Leggi anche Subbuteo – Coppa Sicilia, al CT Barcellona un oro e un bronzo Calcio da Tavolo, Il CT Barcellona agli ottavi di Champions League

