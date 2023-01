Capo d’Orlando ottiene ancora una vittoria davanti al pubblico amico, superando Bergamo.

All’intervallo lungo le due squadre ci erano arrivate con gli ospiti in vantaggio di una lunghezza per 41-42, trascinati da Dario Masciarelli. Nel terzo quarto, i paladini entrano in campo più determinati. La gara rimane agguerrita con un testa a testa emozionante e i lombardi che non mollano la presa sul match che comunque si conclude sul punteggio di 82-79 per i padroni di casa.

𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 – 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟭𝟰 82-79 (18-23, 23-19, 22-17, 19-20)

𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼: Baldassarre 18 (4/5, 3/4), Vecerina 17 (5/12, 1/3), Passera 17 (2/4, 3/6), Laganà 16 (4/10 da 3pt), Klanskis 8 (2/5, 1/3), Okereke 4 (2/2), Triassi 2 (1/1), Cuffaro, Binelli, Telesca, Tonarelli, Romagnolo.

Tiri liberi: 20 / 34 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Okereke 8) – Assist: 15 (Passera 5)

𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟭𝟰: Masciarelli 34 (11/15, 3/8), Genovese 14 (4/7, 2/3), Simoncelli 10 (2/7, 2/3), Cagliani 7 (2/3, 1/6), Rota 5 (2/2, 0/2), Cane 5 (2/3), Manenti 2 (1/3, 0/2), Roveda 2 (1/2, 0/1), Caridi 0 (0/1), Mora.

Tiri liberi: 5 / 7 – Rimbalzi: 37 14 + 23 (Cagliani 7) – Assist: 11 (Simoncelli 5).