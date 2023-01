Ha 20 anni il ragazzo che ha accoltellato un 22enne la notte scorsa nei pressi di una nota discoteca di Villafranca Tirrena.

È stato al momento solo denunciato per tentato omicidio. La coltellata che ha raggiunto al collo il 22enne solo per pochi centimetri non ha reciso la carotide del ragazzo che è stato trasportato al Policlinico in ambulanza in codice rosso.

Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova sotto osservazione. I medici non hanno sciolto la prognosi. Le indagini dei carabinieri della compagnia Centro hanno individuato il presunto responsabile nel giro di poche ore. Non è escluso che possa scattare un provvedimento cautelare nei suoi confronti.