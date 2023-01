Ieri sono scattati i giorni della merla. Domani sarà l’ultimo dei tre giorni che, come tradizione, saranno molto freddi in gran parte dell’Italia e la Sicilia non farà eccezione. Il freddo secco caratterizzerà queste giornate. Si dice che queste giornate siano in grado di consentire di prevedere l’andamento della primavera. Calda e soleggiata se i giorni della merla sono freddi. Qualora non lo siano, la primavera si manifesterà in ritardo.

LA LEGGENDA DELLA MERLA

Secondo un’antica leggenda, un tempo i merli erano di colore bianco. La leggenda popolare racconta che Gennaio volesse fare i dispetti alla merla e così, ogni volta che questa usciva a trovare cibo, faceva venire il freddo. Così la merla, l’anno dopo, fece scorta di cibo e buggerò Gennaio che però chiese tre giorni a febbraio per vendicarsi. La merla allora si rifugiò nel comignolo di un caminetto e macchiò il suo piumaggio di nero. Da allora, le piume divennero nere come le conosciamo oggi.

FOTO: Freepik