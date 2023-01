La Nuova Igea Virtus riesce a piegare la RoccAcquedolcese soltanto all’ultimo respiro. E’ il 94’ quando Flores fa esplodere di gioia il “D’Alcontres – Barone” dopo che gli ospiti avevano raggiunto la rete del pareggio a tre minuti dal termine dell’incontro grazie a un calcio di rigore trasformato dall’ex Paolino Genovese, barcellonese doc.

Da quella rete, che aveva riequilibrato il vantaggio giallorosso messo a segno da Franchina sul finire del primo tempo, la Nuova Igea Virtus ha complito due traverse con Vincenzi. E poi la rete di Flores, ancora una volta decisivo, a risolvere un match a di poco spigoloso per merito degli ospiti che hanno giocato in maniera accorta e attenta. Prima del match l’Igea ha alzato al cielo del D’Alcontres-Barone la Coppa Italia – Sicilia, conquistata a Ragusa nella finale contro l’Akragas.

Rimane in scia il Taormina che batte 3-0 il Comiso grazie alle reti di Ferraù al 30’ e al 48’ e di Cannavò all’87’. Bene la Nebros che ricaccia a mani vuote la Jonica. Decide Traviglia al minuto 84. A reti inviolate, invece, il Milazzo ad Acicatena.

Da segnalare, su tutti i campi, per volere della Lega Nazionale Dilettanti, l’interruzione del gioco al 21’ minuto per ricordare la deportazione degli ebrei di Milano, 605 persone, dal Binario 21 della Stazione Centrale con destinazione Auschwitz. La memoria ha sempre bisogno di iniziative di questo genere. Inoltre, prima degli incontri, è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare l’ex Presidente FIGC Carlo Tavecchio, recentemente scomparso.

Gli altri risultati: Mazzarrone-Leonzio 1-2, Virtus Ispica-Siracusa 0-5, Real Siracusa-Palazzolo 3-2, Santa Croce-Modica 1-0.