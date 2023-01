Il Catanzaro dei record, capolista del campionato di Serie C, fermato dal Messina di Raciti che allunga così la serie di risultati utili consecutivi.

I calabresi sono subito partiti forte, impegnando severamente Fumagalli dopo una manciata di minuti. Al 13’ i peloritani devono rinunciare a Catania che ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare dopo uno scontro di gioco. Qualche minuto dopo è ancora Fumagalli a opporsi agli ospiti, respingendo in angolo una conclusione di Martinelli. L’estremo difensore messinese si ripete ancora su Verna, ma nulla può sulla conclusione dello stesso proprio nei minuti di recupero del primo tempo. Verna cogli l’angolino basso da distanza siderale e porta il Catanzaro in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa, il Messina cerca la pronta reazione. Al 18’ Konate triangola con Fofana che scappa via e mette in mezzo per Balde che deve solo appoggiare in rete. 1-1 e quarto gol per il senegalese nelle ultime quattro partite casalinghe. Addirittura Curiale potrebbe portare in vantaggio i peloritani, ma Fulignati respinge. Nel finale il Catanzaro assedia l’area messinese, ma i biancoscudati riescono a restare indenni e conquistare un punto che vale oro colato. FOTO: ACRMESSINA1900.IT