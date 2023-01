Mistretta – Pareggi per il Città di Mistretta e il Gioiosa e sconfitta, invece, per il San Fratello negli incontri della diciassettesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il Mistretta viene beffato nel finale dal Pro Falcone (nella foto), che trova il pareggio 1-1 al 95′; la formazione amastratina era passata in vantaggio con Angelo Belbruno, mentre la rete del pareggio è stata siglata da Davide Chiofalo. Con questo pareggio Mistretta e Falcone rimangono appaiate in ultima posizione in classifica con 15 punti, ma raggiungono il Città di Casteldaccia, sconfitto 3-0 dalla Supergiovane Castelbuono.

Pareggio a reti bianche 0-0 tra Gioiosa e Villarosa Calcio nell’anticipo di Sabato; il Gioiosa al momento si trova all’ottavo posto con 19 punti e mantiene 2 lunghezze di vantaggio sugli avversari. Negli altri match della giornata da segnalare la sconfitta interna del San Fratello 2-1 contro il Gorgonia Delia, che ribalta l’incontro con le reti di Di Gloria e Graci. Infine la Castellucese ha battuto in casa 2-1 la Santangiolese con la doppietta di Scarpinato; inutile per la formazione di Sant’Angelo di Brolo la rete di Spinella. Riposava in questo turno la capolista Geraci.

La prossima Domenica da segnalare i derby Città di Mistretta-San Fratello e Gioiosa-Pro Falcone, mentre la Santangiolese affronterà in casa la Supergiovane Castelbuono e la capolista Geraci ospiterà l’Aspra.