Una trasferta partita malissimo a causa dei disagi in volo dopo la rottura di un cristallo dell’aereo sul quale viaggiava la squadra, si è chiusa nel migliore dei modi per il Palermo che – grazie a una doppietta di Brunori – vince ad Ascoli e fa sognare i suoi tifosi.

Grinta, carattere, cuore. Così i rosanero hanno confezionato un successo che non fa una grinza. Il vantaggio palermitano arriva al quarto d’ora. Lungo lancio di Damiani per Brunori con il bomber autore di un pregevole controllo e di un sinistro a incrociare che non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa, l’Ascoli approccia meglio al ritorno in campo e attacca con autorevolezza. Al 64’ trova la rete del pari con Forte che approfitta di un’incertezza difensiva dei rosanero. Ma il Palermo non si disunisce e nemmeno si scoraggia. Appena cinque minuti dopo, Brunori subisce fallo in area da Simic e si guadagna un calcio di rigore che però fallisce. Altri cinque minuti dopo sul dischetto potrebbero andarci i padroni di casa per presunto atterramento in area di Dionisi. Ma il Var dice di no.

La rete della vittoria rosanero giunge al minuto 82. La mette a segno Brunori che si fa perdonare l’errore dal dischetto con un gol meraviglioso che lascia immobile Leali. Tre punti d’oro e un festoso ritorno in Sicilia. FOTO: da Video Lega Serie B e Palermo FC