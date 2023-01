San Salvatore di Fitalia – La Fitalese è stata sconfitta nettamente 5-2 in trasferta dal Don Peppino Cutropia, nella partita valida per la diciassettesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Alla squadra di San Salvatore di Fitalia non bastano le reti di Danilo Fazio e di Marco Lombardo, rese vane dalla doppietta di Currò e dai gol di Mancuso, Nabor e Baccherini; con questa battuta d’arresto la Fitalese si trova al settimo posto in classifica con 19 punti e viene scavalcata proprio dagli avversari, adesso a 20 punti.

Negli altri match di questa giornata vittoria in trasferta per il Ficarra 4-0 contro il Città di Pettineo, con le reti di Tumeo, Giordano, Lucifero e Bonfiglio. In testa alla classifica rimane la Nuova Peloro con 42 punti, grazie al successo in trasferta 3-1 contro l’Alcara con la doppietta di Milici e la rete di Isgrò. In zona playoff ci sono anche Real Rocchenere, Pollina Finale e Terme Vigliatore. Il Real Rocchenere ha superato 3-0 la Juvenilia, con i gol di Aloisi, Uscenti e Fimognari, il Pollina Finale non è andato oltre il 2-2 con il Vivi Don Bosco, mentre il Terme Vigliatore ha battuto in trasferta 2-0 il Rometta Marea con le reti di Calamoneri e Torre.