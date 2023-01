Galati Mamertino – Riparte il Città di Galati, dopo due sconfitte e un pareggio, e riassapora la gioia della vittoria superando nettamente in casa 4-0 la Folgore Milazzo, nell’incontro della diciassettesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese di mister Calogero Vicario spreca diverse occasioni da rete nella prima frazione di gioco, con il portiere ospite Maisano che sembra insuperabile; nella ripresa, invece, dopo il penalty siglato da Eric Campisi il Città di Galati dilaga con i gol di Emanuele Serio, Davide Vicario e Tommaso Truglio.

Successo importante quello ottenuto dal Città di Galati, che raggiunge al terzo posto in classifica con 34 punti lo Stefano Catania, sconfitto nel finale 2-1 dal Comprensorio del Tindari, e che accorcia le distanze dalla seconda forza del torneo Nuova Rinascita Patti, adesso solo a 2 lunghezze (il Patti nell’anticipo di Sabato ha pareggiato 1-1 contro il Sinagra). La capolista Aquila Bafia continua la sua corsa, vincendo anche il derby contro il Rodì Milici per 1-0.

Il match è stato completamente dominato dal Città di Galati, che ha creato tantissime occasioni pericolose. Al 5′ Emanuele Serio manda oltre la traversa, su assist di Venuto. All’11’ inizia la grande partita dell’estremo difensore ospite Maisano, il quale è protagonista di molte parate; il primo intervento lo compie su Frisenda, respingendo la sua conclusione in calcio d’angolo. Al 20′ Maisano si salva su un colpo di testa di Serio, mentre al 24′ devia in corner un gran tiro dal limite dell’area di Enrico Parafioriti. Al 27′ Maisano è decisivo su una girata acrobatica di Serio, mentre al termine della prima frazione di gioco si supera anche su Eric Campisi e Antonino Frisenda.

La partita si sblocca al 49′, quando Maisano finalmente capitola su un penalty perfetto calciato da Eric Campisi. Il calcio di rigore viene concesso dal direttore di gara Corvaglia di Catania, per un fallo ai danni di Frisenda. Il 2-0 arriva al 75′ con Emanuele Serio, che finalizza una bella azione in contropiede. All’81’ Campisi spreca il tris, calciando oltre la traversa dopo un rilancio errato di Maisano. La rete è nell’aria e il 3-0 giunge all’83’ con Davide Vicario, che batte Maisano su assist di Venuto. Al 92′ Tommaso Truglio segna il definitivo 4-0, sfruttando una deviazione di un difensore avversario che non lascia scampo a Maisano.

Nel Girone C il Rosmarino allunga in testa alla classifica, dopo il successo interno 4-0 contro l’Orlandina; la capolista sale a 43 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sull’Aluntina. La formazione di San Marco d’Alunzio ha pareggiato 1-1 in casa contro la Nasitana; i gol sono stati messi a segno da Lima e Lombardo.