Inaugurata a Caronia la “Casa dell’acqua”, impianto per la distribuzione di acqua potabile, liscia e gasata, installata in Piazza Caronesi nel Mondo.

L’inaugurazione alla presenza del sindaco Giuseppe Cuffari e la benedizione del parroco, Don Carmelo Scalisi. L’impianto, installato dalla società S.A.M. s.r.l. di San Cataldo presso la piazza del centro montano, per il primo mese erogherà l’acqua in maniera gratuita mentre a partire dal 1° marzo funzionerà esclusivamente con tessere prepagate reperibili in alcune attività commerciali locali.

L’iniziativa è stata voluta dal gruppo politico “SiAmo Caronia” e dall’amministrazione comunale.

“Siamo felici di aver centrato l’ennesimo traguardo, che permetterà ai cittadini un risparmio economico e aiuterà l’ambiente, evitando il consumo di plastica”, ha detto il sindaco Giuseppe Cuffari. “Un ringraziamento va all’ufficio tecnico comunale per il lavoro profuso per la realizzazione del progetto”.