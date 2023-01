Domenica tutt’altro che tranquilla, politicamente parlando, a Barcellona Pozzo di Gotto. Manco a dirlo, al centro delle polemiche c’è ancora la questione aumento indennità. Mentre proseguono le interlocuzioni per la nomina della nuova Giunta Municipale dopo l’azzeramento deciso dal Sindaco Pinuccio Calabrò, è guerra a colpi di comunicato tra Forza Italia e Fratelli d’Italia con Città Aperta che, dal canto suo, tuona dall’opposizione. Dopo il terremoto politico, proseguono quindi gli scossoni che non sembrano certo di assestamento.

IL COMUNICATO DI CITTA’ APERTA

Il primo comunicato ad aprire la giornata è quello di Città Aperta alle 9 di stamattina. Toni duri, contro tutto e tutti. “La crisi che ha investito la giunta Calabrò affonda le sue radici in un cartello elettorale, supportato dai deputati Tommaso Calderone, Pino Galluzzo e Ella Bucalo, nato solo per ottenere la vittoria nel settembre 2020, ma mancante dei requisiti minimi per governare: coesione, unità di vedute, obiettivi comuni – si legge – Le scaramucce fra le varie componenti dell’amministrazione sono iniziate sin da subito con reciproci ricatti, spesso sfociati in assenze strategiche in Consiglio Comunale o in guerre sui social, per poi deflagrare definitivamente sulla questione delle indennità di carica“.

E proprio la questione indennità di carica, secondo il gruppo di opposizione, “ha dimostrato la miopia politica di chi amministra, totalmente inconsapevole delle difficoltà dei cittadini e del bilancio comunale, che si intesta una “battaglia di dignità” quando le battaglie da combattere sarebbero ben altre: quelle per un ospedale attivo e per una sanità pubblica rivitalizzata, quelle per i servizi minimi di civiltà quali l’approvvigionamento idrico, la pubblica illuminazione, il decoro di strade e parchi, quelle per dei servizi sociali che funzionino e che forniscano servizi alle fasce più deboli o in difficoltà. Su questi temi, invece, solo silenzio e difese d’ufficio, mentre ci si straccia le vesti quando ad essere toccate sono le proprie indennità. La maggioranza creatasi nel settembre 2020 non c’è più da tempo e ha sulle sue spalle la responsabilità di aver sprecato due anni e mezzo in un periodo in cui sarebbe stato necessario amministrare seriamente anziché scontrarsi per le poltrone o, ancora peggio, tirare a campare“. Città Aperta tira in ballo Forza Italia: “La fuoriuscita di una parte di Forza Italia, che si accorge soltanto ora dei problemi di questa amministrazione dopo averla determinata elettoralmente e sposata pienamente finora, ha aperto la campagna acquisti per cercare nuovi voti in Consiglio comunale che consentano di proseguire un’esperienza già al capolinea. Voti che troverà, purtroppo, tra chi non si fa problemi a passare da un partito all’altro, da uno schieramento all’altro, pure di avere un posto al sole o semplicemente conservare la propria poltrona“. Davvero durissima la conclusione del comunicato stampa di Città Aperta che si rivolge direttamente al sindaco: “Città Aperta esprime sdegno per quanto successo in questi 27 mesi di amministrazione e solo ora ammesso dal sindaco e dalla sua maggioranza. Più volte in questi mesi inascoltati abbiamo invitato il sindaco a fare chiarezza sugli equilibri interni e sui motivi reali delle divergenze. Città Aperta chiede pertanto che il sindaco si assuma oggi la responsabilità del malgoverno di Barcellona e ne tragga le opportune conseguenze, piuttosto che continuare nell’errore di cambiare assessori per non cambiare nulla. Contestualmente, porteremo avanti le nostre istanze finalizzate allo sviluppo di Barcellona e continueremo ad evidenziare, in città e nelle sedi istituzionali, le storture di un sistema di potere per il potere che, giorno dopo giorno, sta facendo sprofondare la nostra città nel baratro”. IL COMUNICATO DI FORZA ITALIA

Dal canto suo, il Coordinamento Cittadino di Forza Italia prende definitivamente e ufficialmente le distanze dal Sindaco e dalla maggioranza. E attacca ancora sulla questione indennità di carica, annunciando tra le righe, ma neanche troppo, il passaggio all’opposizione.

IL COMUNICATO DI FRATELLI D’ITALIA “Forza Italia Barcellona Pozzo di Gotto ritiene oltremodo condivisibili le affermazioni dell’Assessore Regionale all’Economia, Marco Falcone, in merito all’opportunità di non aumentare in questo particolare momento storico le indennità dei Sindaci in Sicilia. Alle dichiarazioni dell’Assessore Falcone fanno seguito quelle della Giunta Regionale e del Presidente Renato Schifani che, esprimendo parere negativo al provvedimento attualmente in esame in Commissione Bilancio, hanno di fatto sancito come ci sia la necessità di destinare tali risorse verso le categorie più fragili.- si legge- Non possiamo che ritrovarci, quindi, nell’azione dei due autorevoli componenti del nostro partito di appartenenza e dispiace che le nostre numerose richieste di “congelare” gli aumenti degli Amministratori barcellonesi non abbiano trovato interlocutori sensibili e disponibili. Oggi, piuttosto che rinunciare ai maggiori introiti, si preferisce cacciare Forza Italia Barcellona Pozzo di Gotto fuori dal governo cittadino, senza considerare però che questo non fermerà di certo la nostra azione politica e di controllo a tutela della Città. Ribadiamo con forza la necessità di bloccare gli aumenti d’indennità di Sindaco e Assessori, dedicando più economie ai servizi essenziali e alle necessità quotidiane dei nostri concittadini, sposando in pieno la linea del partito Regionale Forza Italia e rammaricandoci per quanti, non riconoscendosi in tale azione politica, prediligano confermare posizioni personalistiche”. Le righe vergate da Forza Italia hanno suscitato la reazione di Fratelli d’Italia, i cui assessori hanno lasciato la Giunta Calabrò portando successivamente il primo cittadino ad azzerare l’esecutivo. Anche i Consiglieri Comunali del Partito che, sul territorio, fa riferimento all’Onorevole Pino Galluzzo, hanno diramato una nota per chiedere chiarezza. Nel comunicato diramato nel pomeriggio, Fratelli d’Italia sostiene che Forza Italia “mente sapendo di mentire”.

“La parte politica di Forza Italia che si riconosce nella posizione dell’Onorevole Calderone continua a mistificare i fatti per nascondere la verità. La questione non è mai stata l’indennità di carica, che – ribadiamo – è stata proposta in bilancio dal loro assessore e votata in Aula dai loro consiglieri. Gli stessi consiglieri che oggi hanno fatto, per mera opportunità, un passo indietro (forse per provare a raccogliere facili consensi, nascondendo la verità). Per noi, questa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è possibile amministrare con chi considera gli alleati come nemici da annientare ed il sindaco, che con forza quel gruppo ha voluto, come un distributore di nomine per esigenze interne alla propria parte politica. Questo è ciò che risulta dalla cronaca politica, dai comportamenti d’Aula, dalle esternazioni sui social e dalla continua richiesta di nomine e di cambi di amministratori“.

“All’inizio – prosegue la nota – hanno imposto un assessore al bilancio che doveva risanare l’Ente, in pochissimi anni, con ricette miracolose. Noi invece avevamo consigliato di valutare se per il Comune non fosse meglio andare al dissesto per arrivare ad un vero risanamento, come fatto nella vicina Milazzo. Ma la linea si doveva imporre, non certamente concordare. E questo è stato probabilmente il nostro errore: cercare sempre il dialogo e la condivisione! Siamo stati frenati dal rispetto nei confronti del capo dell’Amministrazione e dalla volontà di trovare con pazienza le soluzioni migliori per il bene della città. Speravamo, inoltre, che, superate le competizioni elettorali, questo bisogno di supremazia si placasse. Ma così non è stato. Non vogliamo più amministrare insieme a loro. Non siamo più disponibili a sopportare oltre. Probabilmente non siamo stati tempestivi e la questione delle indennità è stata facilmente strumentalizzata. Ma non era più possibile andare avanti, poiché la pazienza e la tolleranza che ci contraddistinguono ha comunque un limite. Il Sindaco avrà il nostro sostegno in Aula, anche esterno, qualora decidesse di andare avanti senza di noi. Non passeremo certo all’opposizione in cinque minuti, solo per il venire meno delle posizioni in Giunta. Il resto lo spiegheremo con calma e con i documenti, nei prossimi giorni“.

E, dunque, la bagarre non è ancora finita…