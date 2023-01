Scene di ordinaria follia la notte scorsa nei pressi di una nota discoteca di Villafranca Tirrena.

Due i giovani protagonisti della lite, a quanto pare divampata per futili motivi, che si è conclusa con la corsa al Policlinico in ambulanza in codice rosso di uno dei due. Si tratta di un 22enne che è stato ferito alla gola. Solo per un caso fortuito non è stata recisa la carotide.

Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova sotto osservazione. I medici non hanno sciolto la prognosi. Identificato il responsabile che è stato al momento denunciato dai carabinieri. Indagano i Carabinieri della Compagnia Messina Centro che stanno cercando di comprendere con quale oggetto sia stata causata la ferita.