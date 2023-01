Cominceranno nel mese di marzo i lavori di ripristino della piazzetta sul lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando, parzialmente distrutta dalla mareggiata dello scorso 23 novembre.

Slitta ancora dunque l’inizio dei lavori ed, in questo caso, sembra che la motivazione debba essere ricercata nella difficoltà di reperire i massi come quelli utilizzati per la ricostruzione del tratto di levante già crollato qualche anno fa.

Il progetto per il ripristino di quel tratto di Lungomare è stato redatto dall’Architetto Mario Sidoti Migliore, capo Area dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capo d’Orlando.

Si tratta comunque di un intervento tampone quello che partirà a marzo in quanto quello definitivo, che prevede la ricostruzione di tutto il muraglione della piazzetta dovrebbe essere avviato il prossimo anno.

Nel progetto definitivo è prevista la realizzazione del muraglione in cemento armato con il sistema “a parancola” (curvo ndr) in maniera tale che le onde scivolino verso l’alto evitando violenti impatti.

Per quanto riguarda l’intervento tampone che comincerà a marzo ci sono buone notizie per gli operatori commerciali della ristorazione che operano s quel tratto di lungomare Andrea Doria.

Secondo l’ufficio tecnico comunale, infatti, non dovrebbero durare più di un mese in maniera tale che, prima dell’estate, la piazzetta sia pienamente fruibile.