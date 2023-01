È disponibile in digitale “Magica Fisarmonica” di Franco Micalizzi, l’album con la fisarmonica di Giuseppe Santamaria (NewTeamMusic/Believe) presto anche in CD.

«Il maestro Micalizzi, con le sue straordinarie composizioni, ha reso magica la mia fisarmonica – afferma Giuseppe Santamaria – Il privilegio di lavorare al suo fianco è un grande regalo che la musica mi ha fatto. L’album, ricco di melodia e ritmo, mi ha permesso di esprimere la mia essenza musicale e il mio personale gusto. Spero davvero arrivino le emozioni che abbiamo vissuto in studio.»

«Per chi scrive prevalentemente musica strumentale come me, capita ogni tanto di cercare un suono che proponga il tema, dandogli un particolare carattere e magari ne aumenti la gradevolezza. Questa volta nel realizzare il brano che fa da capofila all’album che stavo preparando (“Smokin’ Love” per l’album “Magica Fisarmonica”), non riuscivo a trovare una sonorità che mi desse un’emozione. Emozione che sempre devo fare arrivare al pubblico che ascolterà.

Esauriti gli strumenti tradizionali, sax tromba le keyboards moderne eccetera, ma niente da fare… finché ho improvvisamente sentito un suono incredibilmente giusto per la melodia che avevo scritto, così funky e moderna, un suono che a seconda del genere può risultare allegro o particolarmente drammatico. Insomma un suono antico che da molto tempo non si ascolta più di frequente, quello della fisarmonica! Questo strumento ben catalogato nella mente per varie generazioni, presente nei ricordi musicali di tutti noi, continua a suscitare emozioni ed ho voluto inserirlo in un contesto nuovo più moderno e spesso ritmico con ottimi risultati e ve ne accorgerete grazie ad un bravissimo fisarmonicista siciliano, Giuseppe Santamaria. Io ve lo dico “Magica Fisarmonica” non è un album qualsiasi. C’è tanta MUSICA e tanto FASCINO ascoltatelo e sarete voi a dirmelo.»

Questa la tracklist dell’album “MAGICA FISARMONICA”: “Birth Of Goddess”, “Smokin’ Love”, “A Woman Needs A Man”, “Amore Latino”, “Soufle D’amour”, “Never Say Tomorrow”, “Nada Mas”, “Por Tudo Por Nada”, “Esta Vida Nueva”, “Lupin”, “La Speranza Unisce I Cuori”, “Luminosa Nostalgia” e “Per Non Dimenticare”.

FRANCO MICALIZZI

Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, vive e lavora a Roma, sua città natale. Nel 1970 riceve l’incarico di comporre la sua prima colonna sonora, il film è “LO CHIAMAVANO TRINITÀ” diretto da E.B. CLUCHER, con Terence Hill e Bud Spencer. Questo film che, come è noto, riscuote un successo strepitoso sia in Italia che all’estero, inaugurando l’inizio di una nuova serie di Western all’italiana, decreta l’ingresso di Franco Micalizzi nel novero dei compositori di Colonne Sonore. A questo film ne seguono molti altri. È nel 1974 che compone le musiche de “L’ULTIMA NEVE DI PRIMAVERA”, il cui tema conduttore balza ai primi posti della Hit Parade discografica sia in Italia che all’estero, confermandolo compositore di successo. Nel 1975 e poi nel 1978 MICALIZZI si reca negli Stati Uniti dove compone e registra le colonne sonore di: “BEHIND THE DOOR” (titolo italiano: CHI SEI?) e “THE VISITOR” (titolo italiano: STRIDULUM). Tra le Colonne Sonore da lui composte ricordiamo, inoltre altri due successi: “NATI CON LA CAMICIA” e “NON C’E’ DUE SENZA QUATTRO” entrambi diretti da E.B. Clucher con Terence Hill e Bud Spencer, ed ancora il film di produzione americana “THE CURSE” (La Maledizione) diretto da David Keith con Claude Akins, Will Wheaton and John Schneider.

Molte sono anche le sigle composte da Micalizzi per famosi cartoni animati da LUPIN a TRIDER G 7 – UFO DYAPOLON e più di recente la sigla della serie TRANSFORMERS e le musiche del film a cartoni animati “BEN TORNATO PINOCCHIO”. Nel 2006 Micalizzi ha composto la musica del corto VIC diretto dal debuttante figlio di Silvester Stallone, Sage. Nel 2005 Micalizzi ha formato un’orchestra di 18 elementi, la BIG BUBBLING BAND, con la quale ha iniziato a tenere, con crescente successo, una serie di concerti nel corso dei quali la Band esegue le sue numerose colonne sonore ed in particolare i temi dei “polizieschi all’italiana” degli anni 70 e 80, molto richiesti da un pubblico di appassionati. Tra i suoi fan figura il regista Quentin Tarantino che lo considera uno dei suoi compositori preferiti, tanto da avere inserito nella colonna sonora del suo Grindhouse il tema originale di Italia a mano armata e, nella scena finale di Django Unchained, il tema de Lo chiamavano Trinità. Di recente ha pubblicato l’album “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi Anni ’60 in una notte d’estate” dove hanno cantato Mario Biondi, Max Gazzè, Edoardo Vianello, Mariella Nava, Michele Zarrillo, I’m Erika e tanti altri. Nel 2023 inizia l’anno con la pubblicazione dell’album “Magica Fisarmonica” presentando un grande musicista siciliano quale è

GIUSEPPE SANTAMARIA

Giuseppe Santamaria con Anna Lanza fonda nel 2000 la band Atmosfera Blugrazie a cui riceve premi e realizza diversi tour in Sicilia, quattro tournée a Montreal e per tre volte si esibisce ad Acireale per il Carnevale che è tra i più belli d’Italia. Nel 2010 le selezioni per Sanremo giovani con l’inedito “Ti ricordi il mare”, scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. Nel 2012 Giuseppe vince il festival nazionale per fisarmonica Musica senza Parole di Castelfidardo, premiato personalmente dal compianto Bibi Ballandi. Nel 2018 su Rai Uno con Iva Zanicchi la presentazione del progetto “Zingara salsa” (rivisitazione a ritmo di salsa del grande successo dell’ Aquila di Ligonchio) proposta anche sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo, in occasione del Tour teatrale della grande artista. Nel 2019 viene ideato uno show che celebra la storia del Festival di Sanremo, presentato sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto con la partecipazione straordinaria di Uccio De Santis e Paolo Vallesi. Nel 2021 partecipazione e premiazione al Marefestival Salina – Premio Troisi. Giuseppe Santamaria e Anna Lanza, in qualità di compositori, autori, coristi e produttori, sono presenti nelle produzioni discografiche anche di Orietta Berti, Cecilia Gayle e altri. Nel 2022 nascono progetti importanti e nuove collaborazioni come quella con i Jalisse, con la produzione del singolo “La magia di Sanremo”. Per iniziare artisticamente il 2023 Giuseppe Santamaria è protagonista, con il suo strumento, del nuovo progetto di Franco Micalizzi “Magica Fisarmonica” anticipato lo scorso 25 novembre dal singolo “Smokin’ Love”.