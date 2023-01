Col progetto volto ad avvicinare i più piccoli alla natura con esperienze concrete ed istruttive, gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria del plesso di Piazza XXV Aprile dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” potranno mettersi all’opera nell’orto didattico.

Uno spazio della palestra “Anna Rita Sidoti” è stato adibito all’attività bucolica a sussidio degli studi, nell’ambito della progettualità per la “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Il progetto prevede pure 12 ore di formazione per personale ATA, docenti e alunni. Un’iniziativa circolare, che intende educare i più piccoli anche a mangiare cibi genuini, facendoli simpatizzare più profondamente con i prodotti della terra. In una parte dell’orto, fra alberelli di limoni ed arance, sono stati già piantati ortaggi, more, lamponi, mirtilli, rosmarino, maggiorana, lavanda, timo ed altre erbe officinali da sfruttare anche per la fitoterapia. Immancabile una compostiera, per guidare gli scolaretti al circolo virtuoso dell’ecosostenibilità.

L’inaugurazione ha visto un entusiasmo condiviso dall’entourage scolastico, ma pure dall’Amministrazione comunale: a tagliare il nastro anche il sindaco Gianluca Bonsignore. Don Pierangelo Scaravilli, arciprete della Basilica Cattedrale “San Bartolomeo” ha benedetto l’orto, inteso dalla dirigente Antonina Milici come «un altro fiore all’occhiello dell’Istituto, ancora una volta frutto di un lavoro sinergico». A colonna sonora dell’inaugurazione, il coro dell’Istituto diretto dal maestro Sergio Camuti, con il canto “Madre natura” su testo scritto dalla maestra Rosanna Perroni.