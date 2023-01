Mirto – Sconfitte per il Mirto e la Mamertina, rispettivamente contro il Club Sportivo Oliveri e la Stefanese, nei match validi per la decima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Mirto ha perso a Oliveri 1-0, mentre pesante sconfitta per la Mamertina al Comunale “Salvo La Rosa” di Santo Stefano di Camastra, che ha subito un sonante 5-1 dagli avversari; la Stefanese raggiunge il Mirto al quinto posto in classifica con 13 punti, mentre la Mamertina rimane in seconda posizione con 20 punti (la capolista Fondachelli ha la possibilità di allungare in vetta, nell’incontro contro il Pro Tonnarella).

La formazione del Mirto, guidata dai mister Emanuele Frisenda e Aldo Scarcina, interrompe la sua striscia positiva, dopo le 3 vittorie consecutive contro Tusa, Sant’Antonino e Caronia. Allo Stadio Comunale di Oliveri la partita viene decisa da una punizione dal limite di Giuseppe Chiofalo; inutili i tentativi del Mirto di pareggiare l’incontro, con Walter Accardi che colpisce l’incrocio dei pali dai 25 metri.

Parte in avanti l’Oliveri e al 2′ il portiere ospite Presti blocca in due tempi una punizione di Bontempo. Risponde il Mirto all’11’ con Sgrò che ci prova dai 20 metri, ma la sua conclusione si perde a lato. Lo stesso Sgrò al 15′ si invola sulla fascia destra, ma il suo assist non viene raggiunto in area da Calanna. Al 40′ clamorosa traversa colpita da Accardi con una punizione dai 25 metri. L’Oliveri si fa rivedere in attacco al 41′, quando l’estremo difensore Presti si supera su un tiro ravvicinato di Isgrò.

Il match si decide in apertura di ripresa. Al 51′ il Mirto spreca una ghiotta occasione da gol con Sgrò, il quale su sponda di Calanna non riesce a superare il portiere avversario Ioppolo, che si rifugia in corner. Cambiamento di versante e l’Oliveri passa in vantaggio al 53′; Chiofalo supera Presti con una precisa punizione dal limite, che supera la barriera e si insacca sul primo palo. Il Mirto si rende pericoloso al 60′ con Petrolo e al 66′ con Accardi, ma il risultato resta inchiodato sull’1-0; anzi l’Oliveri sfiora il raddoppio al 74′ con Facundo Isaia e al 92′ con Alessandro, che impegna Presti.

Pesante battuta d’arresto 5-1, invece, per la Mamertina contro la Stefanese, per via della doppietta di Miragliotta e delle reti di Russo, Antoci e Cicero. Il prossimo turno il Mirto affronterà in casa la capolista Fondachelli, mentre la Mamertina giocherà al “Ducezio-Parafioriti” contro il Castell’Umberto.