“Storii tra il serio e il faceto” è l’ultimo album di Oriana Civile, uscito sette mesi fa. Si tratta del suo primo disco di inediti: tredici brani, tredici racconti in lingua siciliana dalle sonorità minimaliste e di grande impatto. Registrato in presa diretta, come un live in studio insieme al chitarrista Nino Milia, sorprende per il carisma e la grande genuinità interpretativa della Civile. Lo ha recensito Federico Miragliotta che, come lui stesso racconta, lo ha tenuto per troppo tempo in naftalina prima di scoprire il piacere di ascoltarlo.

“Non ero per nulla convinto di ascoltare l’ultimo album di Oriana Civile. Penso che scrivere e sentire di Sicilia sia impresa di per sé ardua e in un rinvio continuo a data da destinarsi, ho lasciato Storii – tra il serio e il faceto inascoltato, mentre pigramente alimentavo un pregiudizio. Per raccontare di Sicilia, ho sempre pensato, bisogna avere il coraggio di immergersi in un universo composito di tradizioni e multi-culture senza cadere nella trappola sia per chi scrive, suona e compone, sia per chi ascolta, del già visto o peggio ancora del ridicolo e imbarazzante.

La nostra tradizione culturale è cosa parecchio seria che richiede attenzione e rispetto. Temo, quando mi ci si avvicino in qualunque forma essa si palesi, di trovarmi dinnanzi a prodotti artistici che, certamente per mia mancanza e deficit di pazienza nell’approfondire, non comprendo appieno, rifiuto o nella migliore delle ipotesi ignoro. Forse per tutto questo la mia copia di Storii è rimasta a riposare per lungo, troppo tempo. La connessione internet singhiozzante in autostrada ha reso, in un giorno qualunque, impraticabile la scelta di sentire, in macchina, una compilation di spotify e, complice il lettore di compact disc , ho avuto la fortuna di ascoltare Storii – tra il serio e il faceto Indelebili Communication Edizioni di Oriana Civile. Da subito, sin dal primo ascolto, ci si confronta con un album che definirei caro: caro all’ascoltatore, tanto bello, quanto sfiancante per il quantitativo di contenuti, rimandi, rilanci, slanci, e sentimenti che l’autrice svela e vela e che, chi ascolta, come dolce dono trova, sulla strada che porta al centro di vere emozioni.

Già il titolo del disco rievoca un mondo ricco di profumi, volti, gesti, pause, silenzi e uomini e donne con le loro storie. Materia complessa da trattare e gestire: ma Oriana centra l’obiettivo e riesce nell’impresa di pubblicare nell’anno 2022 un album che attinge a piene mani alla tradizione popolare siciliana senza scivolare nell’ovvio, costruendo di contro un prodotto di qualità da ascoltare ancora e ancora. Tra le corde della chitarra del sempre rassicurante, talentuoso e attento Nino Milia e quelle vocali della Civile, oscillano in moto perpetuo i racconti della cantautrice. E’ difficile coprirsi dalla pioggia di parole. E’ palese che nulla è lasciato al caso, viene evitato ad arte tutto ciò che può sembrare scontato, lasciando spazio ad un prodotto fresco, frutto di un lavoro minuzioso. Non lesina versi Oriana e si ha la sensazione che sa cosa vuole e dove vuole andare. Ruba la scena la sua voce modulata con maestria, che diventa strumento buono per dar vigore e forza a composizioni in cui il dialetto si (ri)scopre idioma con suoi specifici profilo e dignità. Cerca e ricerca nelle sue tanto amate tradizioni, cura i particolari, annaffia con sapienza i 13 fiori che compongono il disco che sboccia in una moltitudine di colori. Il suo canto, tradisce in certi istanti un eccesso di empatia ( anche questo calcolato) con alcuni protagonisti di Storii .

Mette al muro l’ascoltatore, lo lascia solo con pensieri a volte anche pesanti come macigni e con un carico importante di emozioni autentiche. Oriana è maestra nel mutare d’un tratto strada, cambiare registri stilistici, soggetti e finali passando da quel serio a quel faceto, come lei stessa ci suggerisce, che nasconde qualcosa di tremendamente vero. Quel vero che ha il sapore di autenticità frutto di studio e amore per la propria terra. Oriana canta da sempre, cantava da bambina, sa cosa vuol dire cantare e canta anche ai più piccoli e ai bambini nascosti in ciascuno di noi, con quella passione per la meraviglia delle e per le piccole cose, che rappresenta filo conduttore. La sua voce vibra dentro, sopra e sotto le melodie che ha composto, con il chiaro intento di costruire rifugio per le sue storie, quasi a volerle proteggere. Le mani di Milia pizzicano, scuotono, colorano e donano vita alle corde della chitarra che diviene compagna inseparabile con la quale confessarsi, aprirsi e dialogare. E cosi scorrono i pezzi uno dietro l’altro, ciascuno definito in sé pur essendo parte di un progetto più ampio.

Ricco di contenuti, Storii , è costruito per essere riprodotto dal vivo, sia una strada o un teatro. Musiche e parole ora discrete, ora fantastiche, ora vestite a festa. Oriana aveva dentro il cuore questo disco e la sua pubblicazione è un atto d’amore in primis per sé stessa. Diversi i temi trattati, storie personali e collettive, ad alto impatto emotivo aggiungerei. Colora filastrocche e recita canzoni, riscalda e riaccende emozioni servendosi del suo dialetto usato ad arte. E anche quando la musica tace e resta la sua voce, non manca niente. Credo che l’autrice abbia voluto mettere un punto da qualche parte per ripartire verso altre destinazioni ( ad oggi forse anche a lei ignote).

Dopo un attento ascolto, la Sicilia e le storie di Oriana rievocano alla mente uno strumento ottico particolarmente affascinante per i più piccoli: il caleidoscopio. Guardandoci dentro e ruotandolo è possibile scorgere diverse figure che cambiano, mutano di forma e colori. Qualcosa di simile ad una magia da scoprire con entusiasmo. Lascio all’ascoltatore il piacere di guardare dentro le storie, le strade, le favole, i profumi e gli stralci di vita di questa artista nostrana. E il mio pregiudizio infine cade sotto il peso della bellezza di questo squisito album. Ascoltate la musica di Oriana e sostenetene i progetti. E’ un investimento sull’arte”.