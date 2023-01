Patti – In arrivo 800 mila euro per l’efficientamento energetico in 5 strutture comunali

Le somme sono erogate dal Ministero della Transizione Ecologica attraverso un apposito bando

Benedetto Orti Tullo

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014-2020”, il comune di Patti ha ottenuto un finanziamento di oltre 800mila euro per interventi di efficientamento energetico degli immobili di proprietà. Tali somme, sono erogate dal Ministero della Transizione Ecologica attraverso un apposito bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico anche tramite la produzione di energia rinnovabile negli edifici comunali. Nello specifico, sono complessivamente 5 gli interventi finanziati. Il primo riguarda quello attribuito alla Scuola materna del quartiere Catapanello per un importo complessivo di 74.248,00 euro; a seguire quello della Villa Pisani a Marina di Patti finanziato con 171.308,58 euro; poi, quello concernente la Scuola Media “Vincenzo Bellini” per un importo di 22.2754,94 euro: anche il Cineteatro Comunale “Beniamino Joppolo” sarà interessato da intervento di efficientamento energetico, grazie al finanziamento di 128.866,23 euro. Infine, l’ultimo finanziamento concerne l’ex convento San Francesco con un importo complessivo di 210.042,63 euro. I lavori riguarderanno la sostituzione delle caldaie e delle pompe di calore, nuovi infissi a taglio termico ed altre opere mirate a garantire il risparmio di energia elettrica negli edifici comunali e l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. “Si tratta di un risultato che ci inorgoglisce – ha detto il sindaco Gianluca Bonsignore. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la capacità dell’Ente di intercettare, partecipare ed attrarre le importanti risorse del PNRR. Di ciò ringrazio l’ing. Pino Scaffidi, responsabile del II settore ed i tecnici che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante risultato, oltre all’Assessore ai lavori pubblici, Salvatore Sidoti, che ha seguito passo passo l’intero iter burocratico e amministrativo. Questo finanziamento di oltre 800 mila euro – ha concluso il primo cittadino – ci consente di fare un ulteriore passo in avanti verso quella Patti Città delle Culture che è già nelle nostre menti, ma soprattutto nei nostri cuori”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai lavori pubblici Salvatore Sidoti. “Questo finanziamento – ha commentato – ci consentirà di migliorare notevolmente la sostenibilità e l’efficienza energetica della Scuola Media Bellini e di altri 4 importanti edifici di proprietà comunale, tra i quali Villa Pisani che da moltissimi anni non era oggetto di alcun intervento”. Leggi anche Patti – Al via dal 4 febbraio il mercato settimanale in centro, tutti i dettagli Patti – Rsa, trasferimento dei posti letto e mobilità: il CoAs alza gli scudi

