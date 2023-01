L’istituto Mortelle nasce nei primi del novecento con una struttura donata alla città di Messina a finalità assistenziali e ospiterà oltre 750 minori bisognosi di assistenza, diventando in poco tempo punto di riferimento socio culturale e assistenziale per tante famiglie. In questo periodo infatti, l’Istituto si è impegnato nel “chiamare attorno a se, […] uno sciame di bimbi malati e tristi, che grazie alla sua opera ritrovano il sorriso, il nutrimento, la cura, l’educazione dell’anima”.

Da sottolineare anche gli importanti interventi della Croce Rossa Americana. Presente in tutta la penisola per prestare soccorso e aiuti di ogni genere in tempo di guerra, ha eretto i primi fabbricati sulla spiaggia messinese per il ricovero di militari convalescenti. Assolto questo compito, prima di rientrare in patria ha deciso di lasciare in dono – assieme a materiali, indumenti, generi alimentari e denaro – all’ente di carità che si sarebbe occupato dell’assistenza dei bambini. Nell’ultimo decennio fino ai giorni nostri il Comune di Messina ha ristrutturato i locali grazie a fondi provenienti da progettualità regionali ed europee. Un Padiglione è stato affidato già da qualche anno all’istituto Irib del Cnr, gruppo che si occupa pure di ricerca nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo dei bambini anche attraverso metodologie e tecnologie bioingegneristiche e robotiche.