Ernesto Favara, l’ex pescatore di 63 anni arrestato per l’omicidio della moglie Maria Amatuzzo di 29 anni, dal carcere di Trapani scrive al suocero.

L’uomo uccise la consorte alla Vigilia di Natale con dodici coltellate all’addome. La sua lettera, scritta di proprio, al papà della moglie inizia con “Perdonami papà” e nella stessa l’uomo cerca di giustificarsi per l’accaduto, chiedendo scusa al padre di Maria e spiegando di essere affranto.

La risposta del padre di Maria Amatuzzo è arrivata attraverso il suo legale. L’uomo ha fatto sapere che non avrà mai alcun sentimento di perdono per chi gli ha portato via sua figlia. La giovane donna sarebbe stata uccisa dal marito 63enne perché, a quanto pare, aveva deciso di porre fine alla loro relazione.