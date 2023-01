Con lo spegnimento dell’ultimo focolaio si può dire definitivamente spento l’incendio divampato lo scorso 14 gennaio nei garage del ponte 4 del traghetto Gnv Palermo – Napoli, che si trovava ancora in fase di ormeggio.

Le fiamme hanno distrutto 36 veicoli, causando anche gravi danni alla nave. Ultimata anche la messa in sicurezza dei locali e le operazioni di svuotamento dell’acqua che, dagli oblò, era entrata a bordo. Il Comando dei Vigili del Fuoco, incaricato dalla Procura, continua le indagini per risalire alle cause che hanno scatenato l’inferno. Riserbo sulle stesse, anche se sembra che le cause siano state già individuate.