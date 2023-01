Non si giocherà alle 14 di oggi il match tra Ascoli e Palermo. L’incontro è stato infatti spostato di 24 ore esatte. Il volo decollato da Punta Raisi con a bordo la squadra rosanero è dovuto tornare indietro dopo pochi minuti di volo a causa della rottura di un finestrino nella cabina dei piloti.

A questo punto, la trasfera verso le Marche è diventata un vero incubo. La squadra è rimasta a terra in attesa di altro volo. Il secondo charter, diretto a Pescara, è stato trovato alle 3 con arrivo previsto poco prima dell’alba. Quindi la società si è subito attivata per trattare con la Lega di Serie B e l’Ascoli Calcio per arrivare a un accorto e poter posticipare il match.

L’ufficialità è arrivata nella notte. L’incontro si giocherà allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” nella giornata di domani con inizio sempre alle ore 14. FOTO: Palermo FC