Galati Mamertino – Anche il Comune di Galati Mamertino ha voluto celebrare come ogni anno, il 27 Gennaio, il Giorno della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto.

“Un evento che non potremo mai dimenticare e che rimarrà a testimoniare le atrocità della guerra – affermano gli amministratori galatesi -. La ricorrenza fu istituita in Italia nel 2000 e riconosciuta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a partire dal 2005, per celebrare le innocenti vittime che trovarono la morte nei campi di concentramento nazifascisti.

Cari bambini, cari ragazzi, abbiate la curiosità di conoscere e di riflettere senza dimenticare la storia e il sacrificio di milioni di persone innocenti, ritenute ingiustamente colpevoli di essere diverse. E, in questo percorso di conoscenza, la scuola sarà un vostro costante punto di riferimento. Sicuramente i docenti, con i quali continuiamo a collaborare, sapranno attraverso le attività didattiche farsi promotori di questi importanti valori, contrastando l’emergere di atteggiamenti xenofobi ed apertamente razzisti. I ragazzi delle nostre scuole hanno voluto oggi, con i loro lavori, preservare la memoria di ognuna delle sei milioni di vittime”.