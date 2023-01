E’ finito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto un cittadino straniero di 24 anni che si è introdotto all’interno della Cooperativa Sociale dove era ospitato fino a qualche tempo fa, pretendendo la somma di 200 euro e una bici, minacciando operatori e ospiti di “spaccare tutto” qualora non avesse ottenuto quanto da lui richiesto.

La misura cautelare è stata eseguita dai Poliziotti del Commissariato di Milazzo. Il ventiquattrenne deve rispondere del reato di tentata estorsione. Dalle minacce il giovane è passato alle vie di fatto, staccando il piede di un letto in ferro e legno che ha gradito contro la vetrata di una veranda. Ha poi distrutto una cassetta degli attrezzi a pugni e ha tentato infine di colpire con un rastrello due ospiti della struttura e un assistente sociale che cercavano di calmarlo. Provvidenziale l’intervento degli Agenti.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza, fino a sentenza di condanna passata in giudicato sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.